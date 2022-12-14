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14 Aralık 2022 Çarşamba 23:16:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 23:16:00

Kosova, AB ile vize serbestisi için bir adım daha attı

Kaynak: AA

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AB Konseyi Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri, Kosova vatandaşlarına vizesiz seyahate ilişkin düzenleme taslağı üzerinde anlaşmaya vardı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre taslak, Konsey ve AP tarafından da onaylandığında Kosova pasaportu sahipleri 90 gün boyunca AB'ye vizesiz seyahat edebilecek.

Kosova'nın vize serbestisi yol haritasının tüm unsurlarında önemli ilerleme kaydedildi.

AB Komisyonunun 10 Ekim'deki teklifi üzerine Konsey, AP ile Kosova'ya vize muafiyeti için müzakerelere 30 Kasım'da başlamıştı.

Kosovalı liderler, bugün AB'ye üyelik başvuru dilekçesini imzalamış, Başbakan Albin Kurti, imzaların atıldığı anı ülkesi için "tarihi" olarak nitelemişti.

Öte yandan AB ülkeleri İspanya, Slovakya, Romanya Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kosova'yı tanımıyor.

Etiketler : Kosova AB Avrupa Parlamentosu vize serbestisi
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