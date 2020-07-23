Koronavirüsü Bill Gates mi üretti? İddialara yanıt verdi

Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, hakkında ortaya atılan komplo teorileri hakkında konuştu.

ABD Başkanı Trump’ın bir dönem danışmanlığı yapan Roger Stone, katıldığı bir programda küresel bir soruna dönüşen koronavirüs salgınının yaratılmasında Bill Gates’in parmağı olabileceğini iddia etmişti.

“Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerini kullanan Roger Stone, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etmişti.

CBS'te yayınlanan programda söz konusu iddialar hakkında konuşan Gates "Bu iddialar nasıl ve ne zaman ortaya çıktı gerçekten bilmiyorum" dedi.

Eşi ile birlikte kurdukları vakfın aşı çalışmalarının insanlara mikroçipler yerleştirmek gibi bir ajandasının olmadığının altını çizen Gates iddiaları yalanladı.

BİLL GATES CORONA VİRÜSÜN HIZLI YAYILMASININ SORUMLUSUNU AÇIKLADI

Virüsün ABD'de hızla yayılmasının nedenlerinden bir tanesinin sosyal medyadaki sahte bilgi olduğunun altını çizen Gates, Facebook ve benzeri platformların COVID-19 hakkında yanlış bilgiyle mücadelede etkisiz kaldığı görüşünü dile getirmişti.