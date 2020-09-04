Koronavirüse yakalanan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 'önlem' olarak hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, koronavirüs testinin pozitif olarak açıklanmasının ardından 'önlem' olarak hastaneye kaldırıldı.
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, koronavirüs testinin pozitif olarak açıklanmasının ardından 'önlem' olarak hastaneye kaldırıldı.
İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.
Yapılan son açıklamada 83 yaşındaki eski liderin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Berlusconi'nin hastaneye önlem amaçlı götürüldüğü aktardıldı.
DOKTORUNUN AÇIKLAMASI
Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo 83 yaşındaki Berlusconi'nin corona virüse yakalandığını ve konutunda izole olduğunu açıklamıştı.
Zangrillo açıklamasında, "Berlusconi, şu anda Arcore'daki evinde karantinada. Herhangi bir semptom yok. 14 gün karantinada kalacak" demişti.
- İngiltere'de okullarda koronavirüs patlaması
- Rusya'da koronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyonu aştı
- Koronavirüse yakalanan eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, hastaneye kaldırıldı
- Ülke felaketi yaşıyor! 83 bin yeni koronavirüs vakası
- Görevine dönen Libya İçişleri Bakanı Başağa'dan ilk açıklama! Ülkedeki gösteriler ve çıkan olaylar soruldu
- Kirli ittifaka ortak oldu! Bahreyn, BAE-İsrail uçuşlarına hava sahasını açtı