06 Haziran 2020 Cumartesi 18:37:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 18:37:00
Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 7 milyona yaklaştı
Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 7 milyona yaklaştı
Ayrıntılar geliyor
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