Koronavirüs İtalya'da pik yaptı!
Kaynak: AA
İtalya açıklanan 19 bin 143 vaka sayısı ile salgının başından beri en yüksek günlük sayıya ulaştı.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 19 bin 143 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 bin 143 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının ülkede başladığı 21 Şubat’tan beri en yüksek günlük vaka sayısına bugün ulaşıldı. Ülkede dün de 16 bin 79 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu.
Salgının başından bu yana Kovid-19'a yakalanan toplam kişi sayısı 484 bin 869 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 186 bin 2'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1049'a yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak 37 bin 59'a çıktı. İyileşenlerin sayısı 2 bin 352 artarak 261 bin 808 oldu.
Bu arada İtalya'da bölgelerden sorumlu bakan Francesco Boccia'nın da Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.
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