28 Haziran 2020 Pazar 18:02:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 18:02:00
Koronavirüs can almaya devam ediyor... Irak'ta 96 kişi daha hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1756'ya yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 2 bin 140 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1756'ya, vaka sayısının 45 bin 402'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 21 bin 122 olduğu aktarıldı.
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