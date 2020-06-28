Koronavirüs can almaya devam ediyor... Irak'ta 96 kişi daha hayatını kaybetti

Koronavirüs can almaya devam ediyor... Irak'ta 96 kişi daha hayatını kaybetti

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 2 bin 140 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1756'ya, vaka sayısının 45 bin 402'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 21 bin 122 olduğu aktarıldı.