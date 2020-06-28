  • BIST
    114668
  • Dolar
    6,8600
  • Euro
    7,7185
  • Altın
    390,6810
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüs can almaya devam ediyor... Irak'ta 96 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 550'ye çıktı
Katil İsrail'e karşı tek vücut! Mücadele için uzlaştılar
İstanbul'da orman yangını
İSKİ borusu patladı! Yol çöktü!
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 128 bini aştı
Afganistan'da Taliban toplantısına hava saldırısı
İran'ın Kum kentinde Kovid-19 üç kat arttı
Bakan Selçuk paylaştı! Öğrenciler dikkat! Yarın başlıyor
Aleyna Tilki: Yazılan ücretten daha fazla aldım
Ege Denizi'nde korkutan deprem
Bosna Hersek'teki 510. Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi
Libya ordusundan Sirte ve Cufra resti!
Irak'ta Türkmen Adalet Partisi Başkanı Bayraktar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Van'da işçileri şehit eden kalleşler artık cehennemde!
Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde yangın
Çarpıcı iddianın ardından Trump'tan ilk açıklama: Kimse bana böyle bir bilgi vermedi
Bakan açıkladı! Karadeniz'de bir ilk olacak
Narkozun etkisinde abdest aldı
Muğla açıklarında korkutan deprem!
Mısır'a Türkiye tavsiyesi: BAE'den uzak dur
Siirt'te drone destekli uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Ebyen'de ateşkesin ardından sükunet sağlandı
Gürcistan'da iki Müslüman genç kız kadınların başarısı için mücadele veriyor
28 Haziran 2020 Pazar 18:02:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 18:02:00

Koronavirüs can almaya devam ediyor... Irak'ta 96 kişi daha hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1756'ya yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 2 bin 140 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1756'ya, vaka sayısının 45 bin 402'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının 21 bin 122 olduğu aktarıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER