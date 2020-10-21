Koronavirüs ABD'de etkisini sürdürüyor! Son 24 saatte 951 ölüm daha

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 61 bin 910 artışla 8 milyon 521 bin 877'ye yükseldi.



Yaşamını yitirenlerin sayısı ise 951 artarak 226 bin 220'ye ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 547 bini, yapılan test sayısı 127 milyon 837 bini geçti.

Eyaletlere göre, 885 bin 258 vakayla California listenin başında bulunuyor. Bunu 882 bin 893 vakayla Teksas ve 760 bin 389 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti, 33 bin 507 can kaybıyla ilk sıradaki yerini koruyor.

Kovid-19 salgınında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 7 milyon 659 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 274 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.