Korkutan uyarı son derece tehlikeli! Yine çin! Bu sefer daha tehlikeli

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17 Haziran 2020 Çarşamba 09:09:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 09:16:00

Çin'den korkutan hastalık açıklaması: Korkutan uyarı son derece tehlikeli!

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Çin'in başşehrinde ortaya çıkan yeni virüs kafaları karıştırdı. Uzmanlar, Avrupa'dan ithal virüsün son derece bulaşıcı ve tehlikeli olduğunu vurguladı.

Pekin'de Xinfadi Pazarı çevresinde yeni bir salgının ortaya çıkması üzerine olağanüstü tedbirler alınmaya başladı. Vaka sayısının 79'dan 109 çıkması sebebiyle Pekin yönetimi, "çok acımasız" olduğu teyit edilen virüs sebebiyle 29 bölgeyi karantinaya aldı. Anti-salgın lider grubu, salgın durumunun son derece korkunç olduğunu duyurdu. Pekin yönetimi, toptan pazarlar, sebze pazarları, restoranlar ve kantinler için şehir çapında bir inceleme başlattı.

SEYAHAT YASAĞI

Yerel hükûmet, Covid-19'a maruz kalma riski yüksek olan insanların Pekin'den ayrılmamalarını, kalanların yerel yönetime rapor vermelerini istedi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Bu arada pazartesiden bu yana araçların başkentten çıkışı yasaklandı. Birçok şehrin yöneticileri, vatandaşları Pekin'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Ön bulgular, Pekin'de tespit edilen yeni Covid-19 salgınının virüsünün Avrupa'dan ithal edildiğini göstermekte. Çin Hastalık Kontrol Merkezi başepidemiyoloğu Wu Zunyou, salgının kontrol edilmesinin en acil görev olduğunu söyledi. Wu, enfekte olmuş herkesi mümkün olan en kısa sürede tespit ederek virüsün yayılmasını sınırlamanın bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

KRİTİK ÜÇ GÜN

Wu “Enfeksiyonun ne kadar yaygın olduğunu bulmak acil bir durumdur. Virüs, Pekin merkezli değil, ancak bunun nasıl ithal edildiğini henüz belirleyemedik” diye konuştu. Wu Zunyou'ya göre koronavirüs bulaşmış insanlar, önümüzdeki üç gün içinde semptom göstermeye başlayacak, bu sebeple önümüzdeki üç gün Pekin'in salgını durdurması için kritik.

YA YİNE YAYILIRSA?

Vuhan Üniversitesi Patojen Biyoloji Bölümü Müdür Yardımcısı Yang Zhanqiu, Pekin'de bulunan koronavirüsün son derece bulaşıcı, muhtemelen Vuhan'da bulunandan daha bulaşıcı olduğunu gösteren 79 vakanın dört gün içinde doğrulandığını söyledi. Pekin Hastalık Kontrol Merkezinden bir araştırmacı “Pekin Xinfadi pazarında yeni Covid-19 salgınına yol açan koronavirüs suşunun genom diziliminin Avrupa menşeli olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

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