Bill Gates'ten yeni salgın uyarısı!

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20 Şubat 2022 Pazar 14:03:00 - Güncelleme:20 Şubat 2022 Pazar 14:03:00

Korkutan pandemi iddiası: Bir salgın daha yaşayacağız

Kaynak: Habertürk

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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yeni bir pandemi iddiasında bulunarak, "Bir salgın daha yaşayacağız" dedi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgının ciddi etkilerinin önemli ölçüde azaldığının altını çizerek, koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanacak yeni bir salgının mümkün olduğunu söyledi.

Microsoft kurucusu Bill Gates, koronavirüs kaynaklı ciddi hastalık risklerinin önemli ölçüde azaldığını ancak başka bir pandeminin mümkün olduğunu söyledi.

Münih Güvenlik Konferası'nda konuşan Gates, potansiyel yeni bir pandeminin muhtemelen koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanacağını söyledi. Tıbbi teknolojideki ilerlemeler sayesinde eğer şimdi yatırım yapılırsa yeni bir salgınla mücadelenin mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

"BİR SALGIN DAHA YAŞACAĞIZ"

Gates, "Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak" dedi.

Gates, koronavirüs pandemisinden iki yıl sonra, dünya nüfusun büyük bir bölümünün bir miktar bağışıklık kazanmasıyla en ciddi etkilerin azaldığını söyledi.

Gates, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2022'nin ortalarına kadar dünya nüfusun yüzde 70'inin aşılanma hedefine uzak olunduğunu söyledi. Şu anda dünya nüfusunun yüzde 61,9'u koronavirüse karşı en az bir doz aşılandı.

Dünyanın gelecekte aşıları geliştirmek ve dağıtmak için daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyleyen Gates, hükümetleri şimdi yatırım yapmaya çağırdı.

Etiketler : Microsoft kurucusu Bill Gates salgın korona
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