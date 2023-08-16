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16 Ağustos 2023 Çarşamba 20:42:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 20:42:00

Körfez İşbirliği Konseyi'nden tahıl anlaşmasının önemine vurgu: Yeniden başlamasını önemsiyoruz

Kaynak: AA

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Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), tahıl ve tüm gıda ürünlerinin ihracatını kolaylaştıracak Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasına önem verdiklerini bildirdi.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Budevyi ve Kuleba, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki krize ilişkin son gelişmeleri konuştu.

Budeyvi, KİK ülkelerinin Ukrayna-Rusya krizinde uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlerin (BM) sözleşmesine dayalı bir tutum sergilediğine işaret etti.

KİK ülkeleri olarak, Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin barışçıl yollarla çözülmesine ilişkin çabaları desteklediklerini dile getiren Budeyvi, tahıl ve tüm gıda ürünlerinin ihracatını kolaylaştırarak gıda güvenliğine katkı sağlayacak Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını önemsediklerini vurguladı.

KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : TAHIL KORİDORU TÜRKİYE RUSYA KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ
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