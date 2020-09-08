Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri: Filistin yönetimi özür dilemeli
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşmeye ilişkin Filistinli grupların toplantısında yapılan eleştirilere tepki gösteren Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf, Filistin yönetiminden, "yapılan kışkırtıcı ve yanlış açıklamalardan" dolayı özür dilenmesini istedi.
Hacraf, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistinli grupların genel sekreterler toplantısına katılanlardan bazılarının KİK ülkelerine yönelik sorumsuzca kışkırtma ve tehdit dilini kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Başta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas olmak üzere Filistin yönetiminden, "yapılan kışkırtıcı ve yanlış açıklamalardan" dolayı özür dilenmesi talebinde bulunan Hacraf, Filistin davasının ticarete dönüştürüldüğünü iddia etti.
Filistin'deki bölünmüşlüğün sonlandırılması amacıyla geçen perşembe Ramallah ve Beyrut'ta düzenlenen Filistinli grupların genel sekreterler toplantısında, İsrail-BAE normalleşmesinin reddedildiği vurgulanmıştı.
Toplantıda tüm gruplar tarafından normalleşmenin bir ihanet olduğu ve BAE'nin Filistin halkını sırtından hançerlediği ifade edilmişti.
- İsrail'de koronavirüs bilançosu! Son 24 saatte 3 bin 392 vaka
- İsrail güçleri 46 Filistinliyi gözaltına aldı
- Korkutan açıklama geldi! "Dünya daha iyi hazırlanmalı"
- Mardin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu!
- Kuralları Türkiye yazıyor! İngiltere'den Türk turizmine övgü
- Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin yönetimi özür dilemeli