Kore Yarımadası yeniden ısınıyor: Nükleer silah kullanımını meşrulaştırır

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına göre Kang, yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin Kentucky nükleer denizaltısının Güney Kore'nin Busan Limanı'na demir atmasının yanı sıra Güney Kore ve ABD işbirliğindeki Nükleer Danışma Grubu (NCG) toplantısının, ülkesinin nükleer silah kullanımını meşrulaştıran yasal şartlardan sayılabileceğini belirtti.

Kang, "Kuzey'in nükleer doktrinine göre, bir tehdit ile karşı karşıya gelindiğinde karşılık verme yetkileri olduğuna" işaret ederek, "ABD ordusuna, nükleer denizaltı ve diğer stratejik varlıklarının giderek artmasının, Kuzey Kore'nin nükleer güç politikasına ilişkin yasasında belirtilen nükleer silah kullanımı koşullarına girebileceği gerçeğini hatırlatırım." ifadesini kullandı.

ABD ve Güney Kore'yi "kırmızı çizgiyi" aşmakla suçlayan Kang, bu iki ülkenin askeri güçlerini Kuzey Kore'ye karşı kullanmalarının "yapacakları en sefil tercih" olacağını belirtti.

NCG TOPLANTISI VE ABD'NİN GÖNDERDİĞİ NÜKLEER DENİZALTI



ABD ve Güney Kore'nin Kuzey'in nükleer faaliyetlerine karşı birlikte hareket etmek için kurduğu Nükleer Danışma Grubu, başkent Seul'de bir araya gelmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, toplantının ardından yaptığı açıklamada, taraflara Kuzey Kore nükleer silah kullanmaya cesaret edemeyene kadar genişletilmiş caydırıcılığı güçlendirme çağrısı yapmıştı.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da "Kuzey Kore'yi saldırılarından caydırmak" amacıyla ABD'nin 1981'den bu yana Güney Kore'ye ilk kez nükleer denizaltı gönderdiği kaydedilmişti.

KUZEY KORE'NİN NÜKLEER SİLAH KULLANIMINI DÜZENLEYEN YASA



Kuzey Kore parlamentosunda 8 Eylül 2022'de nükleer silahların kullanımını düzenleyen yasa kabul edilmişti.

Bu yasa, Kuzey Kore'nin "nükleer veya nükleer olmayan bir tehdit" ile karşı karşıya gelmesi durumunda orduya düşmanın komuta merkezlerine "otomatik" olarak nükleer saldırıları başlatma yetkisi veriyor.

Bunun yanı sıra yasa ile ülkenin ve halkın bir "felaket" yaşaması halinde nükleer silahların kullanılabileceği belirtiliyor.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, 18 Temmuz'da, "dünyadaki en büyük denizaltılardan biri" olarak bilinen ABD'nin 170 metre uzunluğunda ve yaklaşık 19 bin ton ağırlığındaki USS Kentucky nükleer denizaltısının Busan Limanı'na vardığını açıklamıştı.