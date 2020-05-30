Dünyaca ünlü arama motoru Google, daha önceden korona virüs verilerini gösterdiği haritada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) sadece Kıbrıs olarak gösteriyordu. Google, artık KKTC'yi haritada ayrı bir ülke olarak yer vermeye başladı. Haritada korona virüs salgınına ait vaka ve ölüm sayıları ile güncel veriler bulunuyor.

GEÇMİŞTE DE BENZER BİR UYGULAMA YAPMIŞLARDI

15 Kasım 1983’te bağımsızlığını ilan ettikten sonra, KKTC’yi yalnızca Türkiye, Pakistan ve Bangladeş tanımıştı. Fakat gelen Birleşmiş Milletler (BM) baskıları üzerine iki ülke kararından vazgeçmiş; yalnızca Türkiye desteğini sürdürmüştü.

Günümüzde teknoloji toplumunda, dünya genelinde kullanıcılar tarafından bir gün içerisinde en çok girilen site olan Google, KKTC’yi 2018 yılında da benzer bir şekilde tanımış, daha sonra bu kararından vazgeçmişti.

Bazı kullanıcılar sadece Türkiye'den erişim sağlayan kişilerin haritayı bu şekilde gördüğünü belirtmişti.