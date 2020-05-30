Konu sağlık olunca... KKTC, Google haritasında yer aldı!
Dünyaca ünlü arama motoru Google, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni korona virüs verilerini gösterdiği haritaya dahil etti.
Dünyaca ünlü arama motoru Google, daha önceden korona virüs verilerini gösterdiği haritada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) sadece Kıbrıs olarak gösteriyordu. Google, artık KKTC'yi haritada ayrı bir ülke olarak yer vermeye başladı. Haritada korona virüs salgınına ait vaka ve ölüm sayıları ile güncel veriler bulunuyor.
GEÇMİŞTE DE BENZER BİR UYGULAMA YAPMIŞLARDI
15 Kasım 1983’te bağımsızlığını ilan ettikten sonra, KKTC’yi yalnızca Türkiye, Pakistan ve Bangladeş tanımıştı. Fakat gelen Birleşmiş Milletler (BM) baskıları üzerine iki ülke kararından vazgeçmiş; yalnızca Türkiye desteğini sürdürmüştü.
Günümüzde teknoloji toplumunda, dünya genelinde kullanıcılar tarafından bir gün içerisinde en çok girilen site olan Google, KKTC’yi 2018 yılında da benzer bir şekilde tanımış, daha sonra bu kararından vazgeçmişti.
Bazı kullanıcılar sadece Türkiye'den erişim sağlayan kişilerin haritayı bu şekilde gördüğünü belirtmişti.
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