Kontrolden çıkan Çin'in roketi Hint Okyanusu'na düştü

Çin'in uzay istasyonu için modül taşıyan Long March 5B isimli roketi yörüngedeki kontrolsüz düşüşü paniğe neden oldu. 29 Nisan'da uzaya fırlatılan roket beklenmedik bir hata ile modülden ayrıldı. Kontrolden çıkan roketin nereye düşeceği merak konusu olurken, roketin Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınında bir bölgeye düştüğü ifade edildi. Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, roketin Maldivler yakınlarına iniş yaptığını duyurdu.



ABD TÜRKMENİSTAN DEMİŞTİ

Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı,kontrolden çıkan roketin bu sabah Türkmenistan'da bir çöle düşebileceğini açıklamıştı.Çin'in Long March 5B isimli roketi kontrolü kaybedildiğinden beri dünyanın etrafında saatte 27 bin 600 kilometre hızla dolaştı.