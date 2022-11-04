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Kontrolden çıkan Çin roketi nereye düşecek?
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04 Kasım 2022 Cuma 01:01:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 01:01:00

Kontrolden çıkan Çin roketi nereye düşecek?

Kaynak: TRT Haber

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Dünyanın bazı bölgeleri nefesini tuttu uzaydan gelecek tehlikeyi endişeyle takip ediyor. Çin'in uzaya gönderdiği roket dönüşte kontrolden çıktı. Dünyada nereye düşeceği bilinmiyor. Türkiye Uzay Ajansı, fırlatma aracının Türkiye'ye düşeceği yönündeki haberlere ilişkin "Çin Ulusal Uzay İdaresi ile iletişim halindeyiz" açıklaması yaptı.

Çin'in Tiangong Uzay İstasyonuna son modülü taşımak üzere 31 Ekim'de fırlatılan roketin Dünya'ya dönüşü kaygı yarattı.

Kontrolden çıkan Long March 5B isimli fırlatma aracı Dünya çevresinde saatte 28 bin kilometre hızla dönerek yerküreye yaklaşıyor.

Çeşitli uzay kuruluşları sosyal medyadan anlık verilerle roketin rotasını hesaplamaya çalışıyor.

ROKETİN BUGÜN DÜŞECEĞİ BELİRTİLİYOR

Roketin şu an itibariyle Hint Okyanusu'nda Madagaskar açıklarına düşmesi beklense de bu, anlık olarak değişiyor.

Roketin düşmesi beklenen olası güzergahta Kuzey Amerika, Afrika ve Avustralya bulunuyor.

Kontrolden çıkan Çin roketinin bugün öğle saatlerinde ya da öğleden sonra yeryüzüne düşebileceği belirtiliyor.

Türkiye Uzay Ajansı'ından, roketin Türkiye'ye düşeceği yönünde basında yer alan haberlere ilişkin açıklama geldi.

Çin Ulusal Uzay İdaresi ile iletişim halinde olunduğu belirtildi ve "Karışıklığa meydan vermemek adına ancak resmi ve güncel bilginin paylaşılacağı" bildirildi.

Açıklamada, "Çin tarafından fırlatma aracının inişi hakkında kesin tahminler gerekli durumda verilecektir" denildi.

Etiketler : Uzay İstasyonu Çin sosyal medya
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