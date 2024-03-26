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Kongo'da isyancılar 13 sivili öldürdü
26 Mart 2024 Salı 14:52:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 14:52:00

Kongo'da isyancılar 13 sivili öldürdü

Kaynak: AA

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 13 sivil öldü.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 13 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mulekera ve Bungulu kasabalarında Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri sivillere saldırdı.

İsyancıların birçok evi yağmalayarak ateşe verdiği saldırıda 13 sivil yaşamını yitirdi.

Bölgede güvenlik güçleri ile ADF üyeleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

ADF üyelerinin bu ayki saldırılarında en az 30 sivil hayatını kaybetti.

Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Etiketler : kongo isyancılar saldırı
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