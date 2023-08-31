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31 Ağustos 2023 Perşembe 16:18:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 16:18:00

Kongo'da BM protestosu: 48 kişi öldü

Kaynak: AA

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı eylem düzenleyen gruba polisin silahlı müdahalesi sonucu 48 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), BM karşıtı eylem düzenlemek isteyen grupla polis arasında çıkan çatışmada 48 kişi hayatını kaybetti.

KDC'nin doğusunda güvenlik güçleri, dün bir grup tarafından düzenlenmek istenen BM karşıtı gösteriye müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çıkan çatışmada 48 kişi yaşamını yitirdi.

"Natural Judaic and Messianic Faith towards the Nations" isimli Hristiyan-animist grup, takipçilerini BM üslerine girmeye ve barış güçlerinin ayrılmasını talep etmeye çağırmıştı.

Öte yandan, cemaat liderleri 29 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, kentteki BM yetkililerinin evlerini tespit ettiklerini ve yağmalamaya hazırlandıklarını söylemişti.

Etiketler : KDC BM eylemi Polis müdahalesi Kayıp kişiler
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