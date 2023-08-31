Kongo'da BM protestosu: 48 kişi öldü
Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Birleşmiş Milletler (BM) karşıtı eylem düzenleyen gruba polisin silahlı müdahalesi sonucu 48 kişi hayatını kaybetti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), BM karşıtı eylem düzenlemek isteyen grupla polis arasında çıkan çatışmada 48 kişi hayatını kaybetti.
KDC'nin doğusunda güvenlik güçleri, dün bir grup tarafından düzenlenmek istenen BM karşıtı gösteriye müdahale etti.
Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çıkan çatışmada 48 kişi yaşamını yitirdi.
"Natural Judaic and Messianic Faith towards the Nations" isimli Hristiyan-animist grup, takipçilerini BM üslerine girmeye ve barış güçlerinin ayrılmasını talep etmeye çağırmıştı.
Öte yandan, cemaat liderleri 29 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, kentteki BM yetkililerinin evlerini tespit ettiklerini ve yağmalamaya hazırlandıklarını söylemişti.
- Kongo'da BM protestosu: 48 kişi öldü
- İran: Nükleer programımız askeri eylem veya yaptırımlarla durdurulamaz
- Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliğine bir grup Ermeni asıllı saldırı düzenledi
- Güney Afrika'da çok katlı binada çıkan yangında 63 kişi öldü
- İsrail Savunma Bakanı, ABD'li yetkililerle "bazı ülkelerle normalleşmeyi" görüştüğünü söyledi
- Lübnan'dan "İsrail'in ihlallerini durdurun" çağrısı