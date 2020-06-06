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06 Haziran 2020 Cumartesi 18:22:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 18:22:00

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son 8 ayda 1300 sivil öldürüldü

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son 8 ayda 1300 sivil öldürüldü, 510 binden fazla sivil yerinden edildi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı açıklamada, son 8 ay içerisinde, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 1300 sivilin öldürüldüğünü, Kuzey ve Güney Kivu bölgelerinde halan süren çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivilin yerlerinden edildiğini belirtti.

Silahlı gruplarca masum sivillere yönelik acımasız saldırıların arttığını, cinayet ve cinsel istismarların yaşandığını vurgulayan Bachelet, güvenlik güçlerinin de ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğunu iddia etti.

Bachelet, söz konusu cinayetlerin ve insan hakları ihlallerinin uzun süredir şiddet olaylarının devam ettiği Güney Kivu, Kuzey Kivu, Maniema ve Ituri bölgelerinde yaşandığı bilgisini paylaşarak, Ituri ve Kuzey Kivu'daki sivillere yönelik sistematik saldırıların insanlığa karşı suç veya savaş suçu teşkil edebileceğinin altını çizdi.

2017'den bu yana Ituri vilayetinde çatışmalar devam ediyor

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Ituri vilayetinin Djugu kentinde KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) ile CODECO mensubu isyancılar arasında nisan başından bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

CODECO, Djugu bölgesinde hazirandan bu yana saldırılar düzenliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2017'den bu yana Ituri'nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

KDC ordusu, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı Ekim 2019'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.

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