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27 Eylül 2020 Pazar 10:10:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 10:18:00

Komşularının topraklarına göz dikti! İşgalci Ermenistan 30 yıldır kan döküyor!

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Bölgedeki saldırgan tutumunu sürdüren Ermenistan, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutuyor. 30 yıla yakın süredir devam eden işgalde on binlerce sivil katledildi, 1 milyona yakın insan göçmen konumuna düştü.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları devam ediyor. Ermeni güçler yine sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin cephe hattı boyunca geniş çapta saldırı düzenlediğini duyurdu.

Terter, Ağdam, Çıraklı, Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerine bağlı köyler Ermenistan'ın hedef aldığı noktalar arasındaydı.

Yoğun bombardıman sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan siviller olduğu bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Ermeni saldırılarına karşılık verildi" açıklamasını yaptı.

ERMENİSTAN SALDIRGANLIĞIN DOZUNU ARTIRDI

Cephe hattında sık sık tacizlerde bulunan Ermenistan, 12 Temmuz'da Tovuz'u hedef alarak saldırganlığın dozunu artırdı. Sınırdaki tepeleri ele geçirmek istedi. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral 12 asker şehit oldu. Azerbaycan saldırılara karşılık verdi, işgalci girişimler püskürtüldü.

21 Eylül'de aynı bölgede çatışmalar yeniden alevlendi. Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

"ERMENİSTAN, AZERBAYCAN TOPRAKLARININ YÜZDE 20'SİNİ İŞGAL ALTINDA TUTUYOR"

TRT Haber'in derlediği habere göre, 1980'lerin sonundan itibaren iki ülke arasında gerginlik hiç son bulmadı. Ermenistan yönetimi, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlık kazanan komşularının topraklarına göz dikti.

İşgalci politikalar güden Erivan, Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal altında tutuyor. Dağlık Karabağ ile Laçın, Kelbecer, Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Kelbecer, Zengilan bölgeleri halen Ermeni işgali altında.

30 yıla yakın süredir devam eden işgalde on binlerce sivil katledildi, 1 milyona yakın insan göçmen konumuna düştü. 

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