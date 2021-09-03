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03 Eylül 2021 Cuma 09:51:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 09:51:00

Komşudan ''zorunlu askerlik'' adımı! 18 yıl sonra geri getirdiler

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Irak hükümeti, 18 yıl sonra getirdiği 'Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı'nı onaylayarak Meclis'e gönderdi.

Irak hükümeti, "Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı"nı onayladı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki toplantısında gündeme gelen Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı kabine üyeleri tarafından onaylanarak Meclis'e gönderildi.

Söz konusu yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alınarak, oylamaya sunulması bekleniyor.

ABD'nin 2003'teki işgaliyle Irak'ta zorunlu askerlik kaldırılmıştı.

Etiketler : Irak hükümeti Zorunlu Askerlik Yasa Tasarısı ASKERLİK ABD
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