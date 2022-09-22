"Türkiye doğal gaz buldu" paniği

Türkiye'nin sismik araştırma gemilerinden Oruç Reis için yeni NAVTEX ilanı yayınlandı. Oruç Reis, 6 ay boyunca Akdeniz'de gaz rezervi arayacak.

Oruç Reis'in çalıştığı alana yakın bir bölgede Albülhamid Han sondaj gemisi de çalışmalarını sürdürüyor. Yörükler 1 kuyusunda çalışma yapıyor, 7 Ekim tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek.

Elde edilen bilgilere göre, iki geminin aynı noktada çalışması 'Yeni bir keşif mi var' sorularını ortaya koydu. Önümüzdeki süreçte bu iki geminin buradaki çalışmalarından yeni bir haber gelebilir.

İki geminin çalışmaları Yunan basınının da gündeminde. "Abdülhamid Han'ın faaliyet gösterdiği Antalya Körfezi açıklarında doğal gaz yataklarının bulunduğuna yönelik işaretler var" bilgileriyle Yunan basınında haberler paylaşıldı. Oruç Reis bir süredir Filyos limanındaydı. Modernize edilen gemi 3 boyutlu araştırma yapabilecek. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra görevine başlayacak.

ORUÇ REİS ARAŞTIRMA GEMİSİ

Ülkemizin deniz yetki alanları başta olmak üzere tüm denizlerde arama ve araştırmaların etkin bir şekilde icra edilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar koordinasyonunda MTA ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı işbirliğinde 2012 yılında tamamen yerli imkanlarla inşasına başlanan ve ileri teknoloji ürünü birçok bilimsel ve teknik ekipmanla donatılan ORUÇ REİS milli araştırma gemimizin 23 Haziran 2017 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 2017 yılı Ağustos ayı içerisinde operasyon test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başlanmıştır.

ORUÇ REİS Araştırma Gemimiz, modern sevk ve manevra sistemleriyle birlikte, jeofizik (2B/3B derin sismik, gravite, manyetik) sistemler ve deniz tabanı ayrıntılı görüntüleme/haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracının (ROV) yanı sıra, su kolonu ve deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipmanla donatılmış olup, gemide alınan verilerin işlenmesi, analizi ve değerlendirmesine yönelik jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi ve biyoloji araştırma laboratuvarları yer almaktadır. Gemide ayrıca uluslararası standartlarda bir helikopter pisti bulunmaktadır.

Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabilecek kapasitede modern sevk ve manevra sistemleriyle donatılan ORUÇ REİS gemisi ile petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarımızın deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi bağlamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme haiz bilimsel araştırmalar da etkin bir şekilde icra edilebilecektir. Ayrıca, gemimiz ile deniz tabanından itibaren 15.000 m derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebileceği gibi, modern uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile 1.500 m su derinliğindeki deniz tabanı ayrıntılı olarak izlenebilecek, deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabilecektir.

ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİ

Abdülhamid Han, önceki adıyla Cobalt Explorer, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sahibi ve işletmecisi olduğu bir ultra derin su sondaj gemisi.

238 metre uzunlukta, 42 metre genişlikte ve 62 bin groston ağırlığında olan gemi; Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han gemisinin kolaylaştırıcı bir teknolojiye sahip olduğunu, dokuz katlı gemide bir helikopter pisti de bulunduğunu söylemişti.