VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Deniz harbinde yeni bir dönem
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: Bu en sinsi terör destekçiliğidir
"İlk kez tüm okullara bütçe gönderildi"
Bakan Muş: 14 milyar TL değerinde kamu zararı ortaya çıkarıldı
TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat!
TBMM Başkanı Şentop'tan Almanya'ya tepki
Komşuda heyecan dorukta: Türkiye'den 100 bin oy bekliyoruz
Yeni sosyal yardım miktarları belli oldu!
Blinken'dan 'Pakistan'a F-16 satışı' açıklaması
Mersin'deki saldırı Suriye'de organize edilmiş
PKK'ya üst düzey darbe indirildi
Ajda hepinizden genç!
Çağla'dan robot dansı
Üçüncü kez aynı dizide
Mersin'de özel harekat destekli operasyon!
Masada önemli konular var: MGK toplanıyor
Zelensky, Putin'e resti çekti
Utanmaz Alman!
Polisin katili terörist, CHP'nin gazetecisi çıktı!
Etlik Şehir Hastanesi'nde sona gelindi
Mersin'deki polisevine saldırıda yeni gelişme: 22 şüpheli gözaltına alındı
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 28 Eylül
İdrar erteleme böbreklere zarar
28 Eylül 2022 Çarşamba 11:16:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 11:16:00

Komşuda heyecan dorukta: Türkiye'den 100 bin oy bekliyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Komşu Bulgaristan, 2 Ekim Pazar günü erken genel seçime gidiyor. Bulgaristan seçimlerinde koalisyon ortaklığı hedefleyen Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Türkiye'den 100 bin oy bekliyor.

Bulgaristan'da 2 Ekim'de yapılacak erken genel seçimlerde Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara, sandık başına gidip, oy kullanması çağrısında bulundu. HÖH Trakya temsilcisi Güner Çetin, hedeflerinin 40 vekil çıkarıp, koalisyon ortaklığı olduğunu belirterek, "Türkiye'deki soydaşlardan oy beklentimiz, 100 binin altında olmaması lazım; bunu hedefledik" dedi.

Bulgaristan, 2 Ekim Pazar günü erken genel seçime gidiyor. Geçen yıl 3 kez seçim yapılan ve istikrar sağlanamayan Bulgaristan'daki seçimlerde, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu HÖH, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlardan destek bekliyor. Trakya'da HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın mesajının yer aldığı ve soydaşları sandık başına davet ettiği afişler asıldı. Afişlerde, 'Geçmişine sahip çık, geleceğine umutla bak' yazısı yer aldı.

HÖH Trakya temsilcisi Güner Çetin, son seçimlerde Türkiye'de yaşayan soydaşların seçime ilgi gösterip, kendilerine destek verdiğini, 124 sandıkta 93 bin oy kullanıldığını kaydetti. Pazar günü yapılacak seçimler için Türkiye'de 166 sandık kurulacağını söyleyen Çetin, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzerine 1 yıl içerisinde şu an 4'üncü kez sandığa gidiyoruz. 2021 yılında 3 kez sandığa gittik. Bulgaristan da bir parlamento kuruldu, üçüncü seçimden sonra 7 parti girdi, bir koalisyon kuruldu, 9 ay ömrü oldu. Maalesef şu anda o parlamento gensoru önergesiyle lav oldu. 2 Ekim'de erken genel parlamento seçimlerine gidiyoruz. Baktığımızda tabi ki 1 yıl takviminde gerçekten Bulgaristan için 4 kez sandığa gidilmesi biraz düşündürücü. Demek ki orada bir siyası kaos var. Son seçimlerde Hak ve Özgürlükler Hareketi güzel bir oy aldı ve 34 milletvekili ile parlamentoda bizi temsil etti. 7 parti girdi 3 sırayı aldı ve ilk defa Bulgaristan tarihinde oldu. Bu bizim için çok önemli. En son seçimlerde bizler Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar güzel bir katılımla güzel bir destek verdik."

TÜRKİYE'DE SANDIK SAYISI ARTTI

Geçen yapılan seçimlerin ardından Türkiye'de sandık sayısının arttığını kaydeden Çetin, "Türkiye genelinde 93 bin oy kullanıldı, 124 sandığımız vardı. Pazar günü yapılacak seçimlerde 166 sandığımız var. Bu şunu gösteriyor, bizler burada seçime hazırız. Buradan seslenmek istiyorum, tüm çifte vatandaşlarımıza; 2 Ekim'de tüm sandıklarımıza sahip çıkalım. Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza burada yaşayan çifte vatandaşlarımızın hakkını savunan partimiz Hak ve Özgürlükler Partisi'ne destek olalım. İnanıyorum ki daha güzel neticeyle Hak ve Özgürlükler'in tekrar parlamento da en az 40 milletvekiliyle temsil olması için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Bulgaristan'da güven ve istikrarın, HÖH'ün güçlü olmasıyla sağlanacağını aktaran Çetin, "Bu demek ki artık Bulgaristan'da güven ve istikrar sağlaması gerekiyor bunun da Hak ve Özgürlükler ile olacağına inanıyorum. Bu da nasıl olacak eğer 40 milletvekili yaparsak koalisyon ortağı olma ihtimali yüksek partimizin. Tabi ki şunda bizim Türkiye'deki soydaşlardan oy beklentimiz, 100 binin altında olmaması lazım bunu hedefledik Türkiye Cumhuriyeti'nde ve biz bunu yapacağımıza inanıyorum. Çalışmalarımız sürüyor, sivil toplum örgütleriyle birlikte yaptığımız çalışmalarımız güzel gidiyor" dedi.

TRAKYA'DA SEÇİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bulgaristan'daki çalışmalarının yanı sıra HÖH milletvekilleri ve partililer, Türkiye'de gelerek propaganda çalışmalarında bulunuyor. HÖH Haskovo Milletvekili Sezgin Mehmet ve beraberindeki heyeti, Tekirdağ ve ilçelerinde soydaşların sandık başına gidip, HÖH'e destek olmalarını istedi. Mehmet, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i ziyaret etti. Yüksel de Bulgaristan'daki seçimlerde HÖH'e ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı da seçim çalışmalarını Bulgaristan'da sürdürüyor. Karadayı, Bulgaristan'ın 2 ayda bir yapılacak seçimlere değil güven ve istikrara ihtiyacı olduğunu belirterek, ülkedeki durumun endişe verici olduğunun, krizleri aşmak için ilk önce siyasi krizin çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler : Bulgaristan SEÇİM HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı
Furkan sessizliği

Furkan sessizliği
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Düğününde iki gelinlik giyecek

Düğününde iki gelinlik giyecek
Parfüm koleksiyonum var

Parfüm koleksiyonum var
17'nci yıl kutlaması

17'nci yıl kutlaması
Rapten nefret ediyorum

Rapten nefret ediyorum
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Yağmur altında stand-up

Yağmur altında stand-up
Emrah şarkısına Manga yorumu

Emrah şarkısına Manga yorumu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes