Kolombiya'da toprak kayması: En az 34 kişi öldü
Kaynak: TRT Haber
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da bir otoyolda toprak kayması meydana geldi. Aralarında çocuklarında bulunduğu en az 34 kişi yaşamını yitirdi.
Kolombiya'da bir süredir devam eden aşırı yağışlar, Risaralda bölgesinde toprak kaymasına neden oldu.
Otoyolda meydana gelen toprak kaymasında bir yolcu otobüsü ile çok sayıda araç göçük altında kaldı.
Kolombiya İçişleri Bakanı Alfonso Prada, 3'ü çocuk en az 34 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bölgeye çok sayıda sivil savunma, itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
Toprak altında kalanların çıkarılması için arama kurtarma ekiplerinin mücadelesi devam ediyor.
- Kolombiya'da toprak kayması: En az 34 kişi öldü
- Rusya: Ukrayna, 2 askeri havaalanımıza saldırı girişiminde bulundu
- Kristersson: İsveç bir terör üssü haline gelmemeli
- Libya hükümeti petrol ve gaz şirketlerini ülkede yeniden faaliyete başlamaya çağırdı
- Çin'in dünyanın dört bir yanında 100'ün üzerinde "polis merkezi" kurduğu iddia edildi
- Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, AB'nin "Ukrayna özel mahkemesi" teklifine karşı