VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki geçici işçiler kadroya alınıyor
Adana'da aynı yolda 3 zincirleme kaza: 10 yaralı
Başkan Erdoğan, Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 101 kişi Türkiye'ye geldi
Bakan Soylu: Amerika başkanı bir şey dediğinde sallamayan bir Türkiye var
Kolombiya'da İsveçli bir belgesel yapımcısı kaçırıldı
28 Nisan 2023 Cuma 20:53:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 20:53:00

Kolombiya'da İsveçli bir belgesel yapımcısı kaçırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kolombiya'da İsveçli bir belgesel yapımcısının silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, İsveç vatandaşı Ulf Bilger Erlingsson, Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Tibu kasabasında ELN mensuplarınca kaçırıldı.

ELN, belgesel yapımcısı ve gazeteci Erlingsson'u kaçırdıklarını doğrulayarak, bu kişinin komplo ve casusluk suçlamasıyla 1 Mart'ta kaçırıldığını belirtti.

İsveçli yetkililerin, Ombudsmanlık Ofisinin ve Katolik Kilisesinin kendilerine talepte bulunduğunu aktaran ELN, Erlingsson'un belirli bir sürecin ardından serbest bırakılacağını açıkladı.

Kolombiya hükümeti ile ELN temsilcileri arasındaki 3. tur müzakere sürecinin 2 Mayıs'ta Küba'nın evsahipliğinde başlaması bekleniyor.

Meksika'da Kolombiya hükümetine bağlı barış delegasyonu ile ELN temsilcileri arasında 14 Şubat'ta başlayan ikinci tur müzakereleri ELN'in siyasi statüsünün tanınmasıyla sona ermişti.

Etiketler : Kolombiya Küba meksika
Bir daha sakın tarlama girme!

Bir daha sakın tarlama girme!
Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede

Burak Deniz ile Hande Erçel yıllar sonra yeniden aynı projede
Seda Sayan estetik yaptırıp da söylemeyenleri hedef aldı

Seda Sayan estetik yaptırıp da söylemeyenleri hedef aldı
Gizli aşk ortaya çıktı

Gizli aşk ortaya çıktı
Melisa Sözen en tehlikeli sahneyi paylaştı

Melisa Sözen en tehlikeli sahneyi paylaştı
Ben nereye Roco oraya

Ben nereye Roco oraya
İki konserle bayram coşkusu

İki konserle bayram coşkusu
Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!

Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!
Fahriye dövüşerek zayıflıyor

Fahriye dövüşerek zayıflıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX