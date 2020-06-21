21 Haziran 2020 Pazar 00:37:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 00:37:00
Kolombiya'da Embera yerlilerinin karantina günlerinde zorlu yaşam mücadelesi
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında genel karantina uygulaması devam ederken evsiz kalan Embera yerlilerinin mücadelesi devam ediyor.
Başkentin meydanlarında ve parklarında aile ve çocuklarıyla devletten yardım bekleyen Embera yerlileri bir yandan da koronavirüs salgınına karşı savaş veriyor.
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