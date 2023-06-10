VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kızılay'ın depremzede aşçısı mutfaktan çıkmıyor
Bir kurs hayatını değiştirdi
Şampiyon adaylarına "pedikür" hizmeti
Ertaş'ın filmi gösterime girmeyecek
Çekim öncesi okuma provası
Oyunculuğu sevdi
10 Haziran 2023 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 10:00:00

Kolombiya'da düşen küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ bulunduğu doğrulandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Kolombiya'da, 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuğun sağ olarak bulunduğu resmen teyit edildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu" dedi.

Haftalardır çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten Ordu, haberi "Mucize" olarak duyurdu.

Açıklamada, 4 kardeşin Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlıkta yerlerinin tespit edildiği ifade edilerek, "Mucize, Mucize, Mucize" ifadesine yer verildi.

Askeri personel tarafından bulunan çocukların sağlık durumlarının ise "sıvı kaybı" ve "böcek ısırığı" kaynaklı sorunlar olduğu bildirildi.

KURTULANLAR İÇİNDE 11 AYLIK BİR BEBEK VAR

Yetkililerin kardeşlerle ilgili 18 Mayıs'taki açıklamasında, çocukların sağ bulunduğu ifade edilmiş ancak akıbeti doğrulanamamıştı.

Kurtulanlar içinde 11 aylık bir bebeğin de olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin güneyindeki ormanlarda 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki diğer 4 kişinin ise cesedi tespit edilmişti.

Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 7 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Etiketler : kolombiya uçak enkaz mucize
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması

Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması
Estetik itirafı

Estetik itirafı
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Bu kez güldürüyor

Bu kez güldürüyor
Ailesi için endişeleniyor

Ailesi için endişeleniyor
Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım

Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım
‘Hiç iyi değilim'

‘Hiç iyi değilim'
18 Haziran'da evleniyor

18 Haziran'da evleniyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX