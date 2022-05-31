Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turun galibi solcu aday Petro oldu

Oyların yüzde 40,32'sini alarak sandıktan birinci parti çıkan Tarihsel Pakt koalisyonu adayı 62 yaşındaki Petro, 19 Haziran'da yapılacak seçimin 2. turunu kazanması halinde Kolombiya tarihinin ilk solcu cumhurbaşkanı olacak.

Bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 1. turunda 4 milyon 850 bin oy alan Petro, oylarını 3,5 milyondan fazla arttırarak 8 milyon 527 bine yükseltti.

Seçimin diğer kazananı Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Birliği adayı Rodolfo Hernandez, oyların yüzde 28,15'ini alarak 2. turda Petro'ya rakip olmayı başardı.

Anket şirketlerinin çoğunun son 1 hafta dışında 2. tur için şans tanımadığı 77 yaşındaki iş insanı Hernandez, 5 milyon 953 bin oy alarak ülkede şaşkınlığa neden oldu.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nin halefi olarak görülen sağ görüşlü aday Federico Gutierrez ise oyların yüzde 23,91'ini alarak üçüncü oldu ve ikinci tura yükselemedi.

Seçimde 5 milyon 58 bin oy olan sağ koalisyon, bir önceki seçime kıyasla 2,5 milyon oy kaybederek Kongre seçimlerinden sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de hayal kırıklığı yaşadı.

Bir önceki seçimlerde 4 milyon 600 bin oy alan Umut Merkezi Koalisyonu adayı Sergio Fajardo, bu seçimde büyük oy kaybı yaşayarak, 888 binle yüzde 4,20 oy alabildi.

Hernandez, ikinci tur öncesi avantajlı durumda

Seçimin kaybedeni Gutierrez, sonuçlar belli olduktan kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın ve ailesinin geleceğini riske atmayacağını belirterek, 2. turda Hernandez'i destekleyeceğini duyurdu.

Kağıt üzerinde sağ seçmenden büyük destek alması beklenen Hernandez'in, seçimin ikinci turunda cumhurbaşkanlığı yarışını kazanma ihtimali çok fazla arttı.

Uzmanlar, 6 milyona yakın oy alan Hernandez'in, 2. turda başta sağ partilerin desteği olmak üzere ilaveten 5-6 milyon civarında oy alabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

İkinci turda en çok oy alan kazanacak

Ülkedeki seçim sistemine göre cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 50 ve üzeri oy alan aday seçimleri kazanıyor.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50 oy alamaması halinde ikinci turda en yüksek oyu alan iki aday yarışıyor.

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenecek 2. tur seçiminde en yüksek oyu alacak aday cumhurbaşkanlığı görevini 7 Ağustos'ta devralacak.

"Hernandez, popülist eğilimli bir söylemle fenomen oldu"

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Nestor David Medina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerde geleneksel partilerin ülkenin Antioquia bölgesi dışında hiçbir yerde başarılı olmadığını söyledi.

Medina, seçimlerde 2. tura yükselme başarısı gösteren Hernandez'in başkanlık tartışmalarından uzak bir kampanya yürüttüğünü belirterek, "Bütün argümanlarını, sosyal ağlar aracılığıyla sistem karşıtı ifadeler üzerinden yürüttü ve popülist eğilimli bir söylemle kısa sürede fenomen oldu." ifadesini kullandı.

Petro ve Hernandez'in seçim başarısının Kolombiya'daki kitlelerin değişim isteğinden kaynaklandığını savunan Medina, "Hernandez'in aldığı oy oranı aynı zamanda siyasi elitlerin kutuplaşmasından bıkmış bir tepkinin sonucudur. Binlerce Petro seçmeni sol hareketlere ait değil, Kolombiya'da sağ ve sol kavramının anlaşılamaması nedeniyle solun gerilla, sağın ise paramiliter anlamına geldiğini bize düşündürttüler." dedi.

Öte yandan sandığa katılım oranının yüzde 55 olduğu bilgisi paylaşıldı.