Kolombiya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC), merkez üssü ülkenin Meta yönetim bölgesine bağlı San Juan de Arama olan 5,2 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.52'de ve yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Sarsıntının, başkent Bogota dahil birçok kentte hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede en son 28 Mayıs'ta 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.