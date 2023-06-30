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30 Haziran 2023 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 08:30:00

Kolombiya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC), merkez üssü ülkenin Meta yönetim bölgesine bağlı San Juan de Arama olan 5,2 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.52'de ve yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Sarsıntının, başkent Bogota dahil birçok kentte hissedildiği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede en son 28 Mayıs'ta 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Etiketler : güney amerika kolombiya deprem
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