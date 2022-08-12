İki komşu arasında 3 yıl sonra sürpriz gelişme!

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12 Ağustos 2022 Cuma 08:26:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 08:26:00

Kolombiya ve Venezuela 3 yıl sonra karşılıklı olarak büyükelçilerini atadı

Kaynak: AA

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Kolombiya ve Venezuela arasında ilişkiler normalleşiyor. İki komşu ülke 3 yıl sonra karşılıklı olarak büyükelçilerini atadıklarını duyurdu. Kolombiya-Venezuela ilişkileri Ocak 2019'da kesintiye uğramıştı.

Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Gustavo Petro ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 3 yıl sonra karşılıklı olarak büyükelçilerini atadıklarını duyurdu.

Petro, eski senatör Armando Benedetti'yi Kolombiya'nın yeni Karakas Büyükelçisi olarak atadığını ve mevkidaşı Maduro ile diplomatik ilişkilerin normalleştirmesi hususunda niyetini ortaya koyduğunu bildirdi.

Benedetti'yi, bozulan iki ülke ilişkilerinin düzeltilmesi konusunda zor bir görev beklediğini belirten Petro, "Onlarca yıl önce var olan kurumsallığın yeniden kurulması gibi onu çetin bir görev bekliyor, iki kardeş halkın haklarını koruyabileceği, özgürlüklerini garanti edebileceği bir zenginlik inşa edebilir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Benedetti de sosyal medya hesabındaki açıklamasında, kendisine duyduğu güvenden dolayı Petro'ya teşekkür ederek, "Ticarette 10 milyar dolara ulaştığımızda, sınırda yaşayan 8 milyondan fazla Kolombiyalıya fayda sağladığımızda onu şaşırtacağım." değerlendirmesinde bulundu.

- VENEZUELA DA KOLOMBİYA'YA BÜYÜKELÇİ ATADI

Maduro da açıklamasında, eski Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'yı Venezuela'nın yeni Bogota Büyükelçisi olarak atadığını kaydederek, "Büyükelçi Felix Plasencia'yı, Kolombiya Cumhuriyeti'nin bir sonraki büyükelçisi olarak atadığımı duyurmak istiyorum. Plasencia, yakında Bogota'da olacak." ifadesine yer verdi.

Kolombiya ile sınırların yeniden açılmasının önemine vurgu yapan Maduro, "Siyasi, diplomatik ve ticari ilişkilerin yeniden inşasında adım adım güvenli şekilde ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

İki ülke ilişkilerinin yeniden normalleştirilmesi için Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in başında olduğu bir ekibi görevlendirdiğini dile getiren Maduro, iki ülkenin kazan-kazan ilişkisi inşa edeceklerini söyledi.

Kolombiya'da 19 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Petro, 22 Haziran'da Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke kara sınırının açılmasını ele aldıklarını duyurmuştu.

- İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ OCAK 2019'DA KESİNTİYE UĞRAMIŞTI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque hükümetinin, Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendisini devlet başkanı ilan eden dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımasının ardından iki ülke ilişkileri kesintiye uğramıştı.

Venezuela hükümeti, 23 Şubat 2019'daki açıklamasında, Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditlerini" gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınırı geçici kapatma kararı almıştı.

Maduro, 24 Şubat 2019'da basına verdiği demeçte, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, ayrıca Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela'yı terk etmesi için 24 saat verdiklerini açıklamıştı.

Venezuela ve Kolombiyalı yetkililerin sınırları yeniden açma görüşmeleri en son 6 Eylül 2021'de gerçekleşmiş, müzakerelerde ilerleme olmakla beraber devamı getirilmemişti.

Etiketler : Kolombiya Maduro Venezuela
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