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03 Ocak 2023 Salı 10:00:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 10:00:00

Kolombiya, silahlı gruplarla varılan ateşkes anlaşmasını 2 ayda bir gözden geçirecek

Kaynak: AA

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Kolombiya hükümeti, 6 aylık ateşkes imzaladığı silahlı gruplarla sürecin gidişatıyla ilgili 2 ayda bir değerlendirme yapacağını bildirdi.

Kolombiya'da İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, devlet ile silahlı gruplar arasında anlaşmaya varılan ateşkesin kontrolüne ilişkin 2 ayda bir uyum kontrolü yapılacağını kaydetti.

Blu Radio'ya konuşan İçişleri Bakanı Bakanı Alfonso Prada, zor bir görevin kendilerini beklediğini belirterek, "En zor şey doğruluğunu teyit etmektir. Her iki ayda bir, bu kuruluşların her birinde ve her bölgede sürecin nasıl geliştiğine dair gözlem yapmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

ELN VE DİĞER SİLAHLI GRUPLARLA 6 AYLIK ATEŞKES

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 1 Ocak'taki açıklamasında, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve diğer 4 silahlı grupla 6 aylık ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Anlaşmanın 1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsadığını söyleyen Petro, "Bu ateşkesin amacı, etnik-bölgesel, köylü toplulukları ve genel olarak insani durumları ön plana çıkarmak ve saldırgan eylemleri askıya almaktır." ifadesine yer vermişti.

Müzakerelerin ilerlemesine bağlı olarak tarihin uzatılabileceğini hatırlatan Petro, sürecin ulusal ve uluslararası gözetiminin Birleşmiş Milletler Doğrulama Misyonu (BM), Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ve Katolik Kilisesi tarafından yapılacağını söylemişti.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

3 YIL SONRA MÜZAKERE MASASINA DÖNÜŞ

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu görüşmeye, Kolombiya hükümeti adına M-19 (19 Nisan hareketi) eski üyesi Otty Patino başkanlık ederken ELN heyetine ise Pablo Beltran liderlik etmişti.

İlk tur görüşmelerinde, 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamadı ancak bazı bölgelerde insani yardım ve hapisteki ELN militanlarının şartlarını iyileştirme kararı çıktı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos'ta görevi devralan sol görüşlü Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile de barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

ELN İLE MÜZAKERELERİN GEÇMİŞİ

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere Santos döneminde başlamış ve bu müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Havana'ya taşınmıştı.

Uzmanlara göre, finansmanını uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle sağladığı tahmin edilen, 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükümeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği, 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.

Etiketler : kolombiya eln silahlı grup ateşkes
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