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09 Aralık 2023 Cumartesi 23:43:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 23:43:00

Kolombiya lideri veto edilen ateşkes kararını kınadı

Kaynak: AA

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Kolombiya lideri, insani ateşkes istenilen karar tasarısının veto edilmesini kınadı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının veto edilmesini kınadı.

Sosyal medya hesabı X'ten isim vermeden ABD'yi eleştiren Petro, "Uluslararası hukuk çiğnenirse ve soykırıma izin verilirse, her ülke fiili sınır sorunlarını bu şekilde çözme hakkını kendinde bulacaktır. En güçlüler ve barbarlık galip gelecek." ifadelerini kullandı.

Petro, uluslararası hukukun güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, çatışmalara çözüm bulunması çağrısında bulundu.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes istenilen karar tasarısını veto etmişti.

Etiketler : Kolombiya lideri insani ateşkes veto kınıyor
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