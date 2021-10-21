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21 Ekim 2021 Perşembe 09:51:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 09:51:00

Kolombiya Devlet Başkanı Duque: Başkan olduğum sürece Maduro'yu tanımayacağız

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kolombiya'yı ziyaret etti. Ortak basın toplantısında konuşan Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 'Kolombiya, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı diktatörlüğünü tanımayacaktır. Başkan olduğum ve demokratik değerleri savunduğum sürece onu (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) tanımayacağız.' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, temaslarda bulunmak ve iki ülke ilişkilerini görüşmek üzere Kolombiya'ya resmi ziyarette bulundu.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez'in karşıladığı Blinken, başkent Bogota'daki devlet başkanlığı sarayı Casa de Narino'da, Devlet Başkanı Ivan Duque tarafından kabul edildi.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Duque ile Blinken ortak basın toplantısı düzenledi.

Duque, iki ülke ilişkilerinin uzun bir tarihe dayandığını belirterek, "200 yıldır bölgemizde demokrasinin yanı sıra ilke ve değerlerin savunulmasında müttefik ve kardeş ülkeleriz. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele ve göçün engellenmesine yönelik iş birliğimiz artarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

"REJİME KARŞI SESİMİZİ YÜKSELTMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Komşu ülke Venezuela ile haziran ayında sınırları yeniden açtıklarına değinen Duque, "Kolombiya, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı diktatörlüğünü tanımayacaktır. Başkan olduğum ve demokratik değerleri savunduğum sürece onu (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) tanımayacağız. Bunu kabul etmek teslimiyet olur, rejime karşı sesimizi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Blinken de Kolombiya'yı bölgedeki en önemli müttefiklerden biri olarak gördüklerini vurgulayarak, "Başkan Biden, Güney Amerika'ya ilk seyahatimde Kolombiya'ya gitmemi istedi. Kolombiya, ABD'nin dostu ve Amerika'nın karşı karşıya kaldığı birçok zorlukta en önemli müttefiklerden bir olarak görüyoruz." diye konuştu.

- "DÜZENSİZ GÖÇÜN ALTINDA YATAN NEDENLERİ ELE ALMALIYIZ"

ABD'nin göçmenlere ev sahipliği yapan ülkelere yardım için önemli kaynaklar ayırdığını dile getiren Blinken, "Sınırlarımızın ötesinde ortak bir sorumluluğumuz olmalı, bu sorunlarla yüzleşmeye hazırız. Düzensiz göçün altında yatan nedenleri ele almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Blinken, (FARC ile yapılan barış anlaşması) ABD'nin barış anlaşmasının uygulanmasını geniş şekilde desteklemeye devam ettiğini hatırlatarak, "ABD, güçlü anlaşmalara değer veriyor. Önemli ilerlemeler olduğunu söylemek doğru olur; siyasi katılım, militanların terhisi, hakikat komisyonu, bunlar gerçek ve önemli başarılardır." dedi.

Venezuelalı göçmenlere 10 yıllık Geçici Koruma Statüsü sağlayan kararnameye imza atan Duque'yi tebrik eden Blinken, bunun dünya için bir model olduğunu söyledi.

Etiketler : Antony Blinken ABD KOLOMBİYA
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