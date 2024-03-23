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ABD, Rusya ve Çin'e "Gazze" tepkisi
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23 Mart 2024 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 09:45:00

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD, Rusya ve Çin'e "Gazze" tepkisi

Kaynak: AA

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK), ABD'nin Gazze'de rehineler ile ateşkesi ilişkilendiren karar tasarısının veto edilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı X'ten konuya ilişkin açıklamada bulunan Petro, Gazze'de yaşananlara dikkati çekti.

Petro, "Rusya, Çin ve ABD'yi karşı karşıya getiren ticari çıkarların ötesinde, Gazze'de bombardımanda öldürülen çocuklar adına Rusya ve Çin'in, ABD'nin Gazze'ye ilişkin sunduğu ateşkes karar tasarısını desteklemesi gerekirdi. Aynı şekilde ABD'nin de Rusya ve Çin'den gelen benzer öneriler karşısında sessiz kalmaması gerekirdi. Kolombiya olarak Gazze'de bir ateşkesin sağlanması için ABD, Rusya ve Çin'e çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyinde ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısı, Rusya ve Çin tarafından veto edilmişti.

Etiketler : kolombiya gustavo petro abd rusya çin gazze
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