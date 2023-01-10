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10 Ocak 2023 Salı 00:34:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 00:34:00

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Aşırı sağ Latin Amerika'da demokrasi istemiyor

Kaynak: AA

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, aşırı sağın Latin Amerika'da demokrasi istemediğini söyledi.

Şili'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Petro, Şilili mevkidaşı Gabriel Boric ile bir araya geldi.

Petro, Boric ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilya'da dün yaşanan Kongre baskınını kınayan Petro, "Amerika'daki demokratik anlaşma tehlikede, aşırı sağ demokrasiyi istemediğini gösterdi. Bu sadece Brezilya'nın sorunu değil, aynısı Washington'da da oldu." ifadesini kullandı.

Petro, Brezilya'da yaşananların darbe girişimi olduğunu savunarak, Amerikan Devletleri Örgütüne (OAS) acil toplantı çağrısında bulunmuştu.

Boric de Brezilya'da devlet kurumlarına yönelik saldırının kabul edilemeyeceğini belirterek, "Latin Amerika'nın izlediği yol geri dönülemez derecede demokratiktir." dedi.

BOLSONARO'NUN PARTİSİ BASKINI ELEŞTİRDİ

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun partisi Liberal Parti (PL) lideri Valdemar Costa Neto da yayımladığı bir videoda, Kongre saldırısını kınayarak, "Brasilia'daki olaylar hepimiz için utanç vericidir. Yaşananlar ne bizi ne de Bolsonaro'yu temsil ediyor." dedi.

Aşırı sağcı Bolsonaro destekçisi valiler de dün yaptıkları açıklamalarda, Kongre baskınını doğru bulmadıklarını duyurmuştu.

Etiketler : Petro Kolombiya Cumhurbaşkanı Latin Amerika
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