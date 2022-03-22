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22 Mart 2022 Salı 00:54:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 00:54:00

Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma yarım tonluk bomba imha edildi

Kaynak: AA

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Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Klettenberg semtindeki inşaat çalışması esnasında bulunan yarım tonluk bombanın imha çalışmaları sırasında yakınlarda oturan yaklaşık 2 bin 460 kişi tahliye edildi.

Bombanın bulunduğu bölgenin 600 metre çapındaki alandan tahliye edilenler, Hildegard-von-Bingen Lisesinde oluşturulan tahliye noktasında bekledi.

İmha çalışmaları sırasında bölgeden geçen bazı yollar kapatıldı, demir yolu ulaşımına bir süre ara verildi.

Bombanın uzman ekiplerce akşam saatlerinde etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Bazı yerleşim yerlerinde patlamamış bombalar bulunuyor

Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.

Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Etiketler : Almanya Bomba Belediye
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