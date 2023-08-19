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19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 13:15:00

KKTC'nin Pile yolunu genişletme projesini sınır hattında yaşayanlar memnuniyetle karşıladı

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan Pile köyüne giden yolun onarılarak genişletilmesi projesini sınır hattında yaşayanlar memnuniyetle karşıladı.

Türkler ile Rumların bir arada yaşadığı karma köy Pile'ye Türk topraklarından son geçiş noktası Beyarmudu kasabasında vatandaşlar, Yiğitler köyünden İngiliz üsleri ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) topraklarına temas etmeden Pile'ye geçiş için hazırlanan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin, sınır bölgelerinde yaşayanların faydasına olacağını belirtti.

Yeşil Hat üzerinde evi bulunan Güray Kafa, günlük olarak ara bölgeden Beyarmudu'na iş için geçiş yaptığını dile getirerek Yeşil Hat'tan KKTC topraklarına geçişlerde İngiliz üslerinden dolayı zorlandığını söyledi.

BM kontrolündeki Pile'ye geçişlerde Beyarmudu Sınır Kapısı'nın alternatifsiz olmasını eleştiren Kafa, şunları kaydetti:

"BM, Pile'ye giden yolu engellemeye çalışıyor. Yol hizmete girince vatandaş için çok iyi olacak. Bu yol İngiliz üsleri ve Rum topraklarına temas etmeyecek ve geçişlerde İngiliz askerinin yaptığı kontrol olmayacak."

Emrah Eskimuhtaroğlu da projenin sadece Pile'de yaşayanlar için değil, Yeşil Hat üzerinde evi ve arazisi olan bazı Kıbrıslı Türkler için de önem taşıdığını belirterek hem trafik hem de İngiliz üs bölgeleri nedeniyle Beyarmudu Sınır Kapısı'ndan geçişlerin zorluğuna işaret etti.

"Ne Pile'ye ne de diğer bölgelere istediğimiz gibi gidip gelemiyoruz." diyen Eskimuhtaroğlu, Türk vatandaşlarıyla sonradan KKTC vatandaşı olmuş kişilerin BM tarafından Pile'ye gitmelerine izin verilmemesini eleştirdi.

KKTC'nin perşembe günü uygulamaya aldığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne hem GKRY hem de BM karşı çıkıyor.

Proje kapsamında KKTC'nin Yiğitler köyünden BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan Pile köyüne giden yolun onarılarak genişletilmesiyle Pile'de yaşayanlar, Türk tarafına geçişlerde hem daha kısa mesafe kullanacak hem de İngiliz üslerinden geçmek zorunda kalmayacak.

Projeye göre, Pile-Yiğitler kara yolunun toplam uzunluğu 11,6 kilometre olacak. Yolun ilk 7,5 kilometrelik kısmı Yiğitler (KKTC) sınırlarında, 4,1 kilometrelik kısmı da Pile köyü (Yeşil Hat) sınırlarında bulunacak.

Etiketler : kktc barış gücü askerleri pile yiğitler yolu
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