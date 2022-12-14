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14 Aralık 2022 Çarşamba 23:48:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 23:48:00

KKTC'den Rumların BM gözetiminde ara bölgeyi ihlaline tepki

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü gözetiminde Rumların Yeşil Hat üzerindeki ara bölgeyi ihlaline tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ara bölgenin statüsünün Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü gözetiminde alana giren Rumlarca ihlal edildiği belirtilerek, "BM Barış Gücü'nden, ara bölgedeki bu yanlış uygulamasından derhal geri dönmesini ve ara bölgedeki söz konusu alanın, Rum sivil ihlallerinden önceki statüsüne geri getirilmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İhlaller ile ilgili BM Barış Gücü yetkililerinin daha önce Bakanlığa çağırılarak protesto edildikleri ve söz konusu uygulamadan vazgeçmeleri yönünde ikazda bulunulduğu hatırlatılan açıklamada, bölgenin sivil kullanımına açılmasının daha önce gündeme gelmediği bilgisi verildi.

Açıklamada, Rumların ihlaline yönelik bir gazetede yayımlanan haber üzerine, BM Barış Gücü'nün basın açıklamasındaki "Bölgenin sivil kullanıma açıldığı" ibaresinin talihsizlik olduğu ifade edilerek, bölgenin Türklerin erişimine kapalı tutularak Rumların kullanımına açıldığının aşikar olduğu vurgulandı.

Etiketler : KKTC rum Dışişleri Bakanlığı
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