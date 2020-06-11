KKTC'deki Kapalı Maraş ile ilgili gelişme: Yıl sonuna açılabilir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde bulunan, 46 yıldır sivillerin girişe yasak olan ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmış, Kapalı Maraş kentinin faaliyete yeniden başlaması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. (KKTC) iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın yıl sonuna kadar açılabileceğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞI BİZE CESARET VERİYOR"

Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalar yapan Hasipoğlu, " Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay”ın Kapalı Maraş”ın ülkemizin idaresinde açılması ile ilgili kararlı duruşu, bizleri hem heyecanlandırmış, hem de atmamız gereken adımları ile ilgili olarak teşvik etmektedir. Daha önce her iki ülkede de bu denli güçlü ortak bir irade olmamıştı. Türkiye'nin kararlılığı bize cesaret veriyor" diye konuştu.

"AKINCI SEÇİLMEMELİ SEÇİLİRSE MARAŞ'IN AÇILMA SÜRECİ UZAR"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik bir toplantı gerçekleştirildiğine işaret eden Hasipoğlu, "Hedefimiz, tüm teknik ve hukuki çalışmaları tamamlayıp, bu yıl içerisinde Kapalı Maraş”tan 'Kapalı' kelimesini atmaktır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yeniden seçimleri kazanması durumunda, Kapalı Maraş'ın 'Hayalet Şehir' olarak kalmaya devam edeceğini kaydeden KKTC Milletvekili Hasipoğlu şöyle devam etti, "Eğer Sayın Akıncı seçilirse, daha önceki 5 yılda olduğu gibi Federasyon görüşmeleri alternatifi dışında bir pozisyon ortaya koyamayacağı için, bizler Kapalı Maraş'ı hayalet şehir olarak izlemeye devam edeceğiz. Zira tek alternatif federasyon diyenler için açık ve kapalı Maraş'ı biz altın tepside Rum tarafına iade etmek zorundayız. Önerdiğimiz daha önceki tüm haritalarda Maraş”ın kaderi iade olmuş olup, bu iade adeta bir BM parametresine dönüşmüştür. Diğer bir ifadeyle, kapalı Maraş”ın açılması Rum tarafının iradesine, bizimle anlaşma keyfine bağlıdır."

"RUMLAR ASLA SAMİMİ DEĞİL"

Hasipoğlu, Kapalı Maraş'In bir başarı öyküsü olmak zorunda olduğunu ifade ederek "Kıbrıs Rum tarafı samimi değildir. Bizimle ne yönetimi ne de zenginliği paylaşmak niyetindedir. Kapalı Maraş’ın açılmasını reddeden Rum tarafıdır. Bu durum BM belgelerinde de sabittir. Demek ki Kapalı Maraş açılımına siyasi anlamda güçlü başlıyoruz. Siyaseten güçlü pozisyonumuzu, bügün burada sağlam hukuki temellerle desteklememiz gerekmektedir" dedi.