KKTC'deki yerel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi
Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan yerel seçimlerde, sabah saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 18.00'de (TSİ 19.00) son buldu.
Sandıkların kapanmasının ardından oy tasnifine başlanırken, Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, seçimlere katılım oranı saat 17.00 itibarıyla yüzde 64,68 olarak gerçekleşti.
YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, BRT canlı yayınında, seçimlere katılımın son açıklanan oranın üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.
KKTC yerel seçimlerinde 208 bin 236 kayıtlı seçmen, 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek üzere 768 sandıkta oy kullandı.
Sorunsuz şekilde tamamlanan yerel seçimlerin ilk gayriresmi sonuçlarının bugün açıklanacağı bildirildi.
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