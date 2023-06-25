VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin: Wagner krizi Rusya'nın im meselesidir
İzmir'de LGBT propagandasına geçit yok!
Wagner krizinin çözümünde büyük rol oynayan Lukaşenko, Putin ile görüştü
Ürdün Kralı'ndan "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı
Vali Gül, bayram öncesi helikopterle kentte incelemelerde bulundu
Polonya Başbakanı: Yaşananlar, Rus yetkililerin öngörülemez olduğunu gösterdi
25 Haziran 2023 Pazar 19:02:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 19:02:00

KKTC'de yerel saat 18.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'ndeki istifa nedeniyle boşalan bir milletvekilliği için yapılan ara seçimde oy verme işlemi sona erdi.

Ülke genelinde kurulan 713 sandıkta yerel saat ile 18.00'de oy verme işlemi sona erdi ve oy pusulalarının tasnifine başlandı.

Kayıtlı 210 bin 121 seçmenin bulunduğu KKTC'de Yüksek Seçim Kurulu, seçime katılım oranını yüzde 30,58 olarak açıkladı.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifası sebebiyle boşalan Lefkoşa Milletvekilliği için yapılan ara seçimde, 6'sı partili 13 aday yarışıyor.

KKTC genelindeki tüm seçmenler, bir Lefkoşa milletvekilliği için oy kullanırken, muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimi için sadece ilgili mahallelerin seçmenleri oy verdi.

Seçim yasaklarından dolayı ülkede saat 19.00'a kadar seçim sonucu açıklamak, tahminde bulunmak veya politik propagandaya yönelik haberler yayınlamak yasaklandı.

Ara seçim sonuçlarının yerel saat ile 21.00 civarında açıklaması bekleniyor.

KKTC'de 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisinde hükümet koalisyonunu oluşturan partilerden Ulusal Birlik Partisinin (UBP) 24, Demokrat Partinin (DP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) 2 milletvekili bulunuyor.

Mecliste muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 18 milletvekili ile temsil edilirken, Halkın Partisinden (HP) istifa eden 2 bağımsız milletvekili bulunuyor.

Etiketler : KKTC Cumhuriyet Meclisi ara seçim
Kızına araba aldı

Kızına araba aldı
Aile yemeği

Aile yemeği
Senfonik Diyarbakır

Senfonik Diyarbakır
"İspatlasınlar mesleğimi bırakırım"

"İspatlasınlar mesleğimi bırakırım"
Açılışta buluştular

Açılışta buluştular
İkinci kez dünya listelerinde

İkinci kez dünya listelerinde
aşıkların ilk tatili

aşıkların ilk tatili
Gülsüm Ali: Artık burada yabancı değilim

Gülsüm Ali: Artık burada yabancı değilim
Eşiyle klipte oynadı

Eşiyle klipte oynadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX