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24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:00:00

KKTC'de orman yangını riskine karşı "kırmızı kod" alarmı verildi

Kaynak: AA

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KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi, hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini, bu nedenle yangın riskine karşı bugünden itibaren 28 Temmuz Cuma gününe kadar "kırmızı kod" alarmı verildiğini duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Orman Dairesi Müdürü Salih Güneş, yaptığı yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesinden aldıkları bilgilere göre, ülkenin sıcak hava etkisi altında kalacağını, bu hafta sıcaklığın 45 dereceye kadar çıkacağını ve bağıl nemin yüzde 20'nin altına düşeceğini belirtti.

Bu nedenle orman yangını riskine karşı "kırmızı kod"a geçilerek bir dizi önlem alındığını vurgulayan Güneş, tüm ateş yakılan piknik alanları ve ormanlara girişlerin yasakladığını ve vatandaşlardan konuya gereken hassasiyeti göstermelerini beklediklerini ifade etti.

Yasaklama kararını, kanunların Orman Dairesi Müdürlüğüne verdiği yetkiye dayanarak aldıklarını aktaran Güneş, diğer önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Orman içerisindeki yolları kullanmak zorunda olan vatandaşların en yakın orman istasyonundan izin almaları gerekmektedir. Yasa gereği 1 Mayıs-31 Ekim arasında her ne sebepten olursa olsun ormanlık alanlarda ateş yakılamaz. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri elzemdir. Özellikle ana yolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergahlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmamaları (Özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması) gerekmektedir."

Etiketler : kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti orman yangınları kırmızı kod
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