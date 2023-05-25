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25 Mayıs 2023 Perşembe 22:36:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 22:36:00

KKTC'de kullanılan oylar Türkiye'ye gönderildi

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu kapsamında kullanılan oy pusulaları uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ile Gazimağusa ve Güzelyurt kentlerinde kurulan sandıklarda kullanılan oy pusulaları, Dışişleri Bakanlığının diplomatik torbaları içine konularak Ercan Havalimanı'ndan Türkiye'ye sevk edildi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu kapsamında oy kullanma sürecinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Feyzioğlu, yaklaşık 85 bin oy kullanıldığını, bunun ilk turda kullanılan oylardan 2 bin kadar fazla olduğunu söyledi.

Oy pusulalarının KKTC'den İstanbul'a, oradan da Ankara'ya gönderildiğini ifade eden Feyzioğlu, süreçte hiçbir sıkıntı ve aksaklığın yaşanmadığını kaydetti.

Feyzioğlu, seçimler için sandık kurulları, siyasi parti temsilcileri ve katkı koyan herkese teşekkür ederek "Demokrasinin güzelliği bu, vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Uyguladığımız sistem dünyanın en güvenilir sistemlerinden biridir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için KKTC'de Güzelyurt kentinde seçmenler 20-21 Mayıs'ta oy kullanırken Lefkoşa ve Gazimağusa'da 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi dün 22.00 itibarıyla son buldu.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, KKTC'de Türkiye'deki seçimlerde oy verme hakkına sahip 140 bin 111 seçmen bulunuyor.

Etiketler : Feyzioğlu KKTC türkiye
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