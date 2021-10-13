KKTC'de hükümet istifa etti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, KKTC Başbakanı Ersan Saner, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifasını KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu.

İstifa ile ilgili açıklama yapan Saner, 'Meclis'te yaşanan nisap sorunu, hükümet ortağı iki partide yaşanan gelişmeler ve hükümet içinde ortaya çıkan bazı sorunlar istifayı gündemime almama neden oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ederek hükümetin istifasını kendilerine sundum. Bundan sonrası, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Meclisimizin, Parlamentomuzun ve Halkımızın takdirine kalmıştır.' dedi.

star.com.tr