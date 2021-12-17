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17 Aralık 2021 Cuma 20:15:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 20:15:00

KKTC'de erken genel seçim aday listeleri YSK'ye sunuldu

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde siyasi partiler, 23 Ocak 2022'de yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için adaylık başvurularını Yüksek Seçim Kuruluna yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) milletvekilliği erken genel seçim için adaylık başvuruları bugün başladı.

Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) ilk başvuruyu Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yaparken, sonrasında Halkın Partisi (HP), Ulusal Birlik Partisi (UBP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve diğer partiler adaylık başvurusunda bulundu.

50 KİŞİLİK LİSTELER

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, partisinin 50 kişilik aday listesini YSK yetkililerine sundu. Erhürman, yaptığı açıklamada, çok güçlü bir kadroyla seçime hazırlandıklarını belirtti.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, partisinin 50 kişilik aday listesini YSK yetkililerine sunduktan sonra yaptığı açıklamada, HP'nin "bu memleket sahipsiz, yarınsız değildir" demek için yola çıktığını kaydetti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, partisinin 50 kişilik milletvekili aday listesini YSK'ye teslim etti. Başvurunun ardından açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, hedeflerinin istikrar ve 5 yıllık hükümet olduğunun altını çizdi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, partisinin milletvekili aday listesini YSK'ye sundu. Özyiğit, burada yaptığı açıklamada, TDP'nin donanımlı ve güçlü bir ekiple, daha iyi, daha güzel bir gelecek adına başvurusunu yaptığını söyledi.

YDP'nin 50 kişilik aday listesini YSK yetkililerine, Arıklı ve Genel Sekreter Enver Öztürk sundu. Aday listesinin sunulmasının ardından Arıklı, "Pırıl pırıl davasına inanmış, genç, dinamik 50 adayla yola çıkıyoruz." dedi.

YSK'ye DP adayları ile birlikte yürüyerek gelen DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 50 kişilik aday listesini sundu.

Etiketler : erken seçim kktc kuzey kıbrıs
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