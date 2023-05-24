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24 Mayıs 2023 Çarşamba 23:03:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 23:03:00

KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi sona erdi

Kaynak: AA

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KKTC'de Türkiye'de 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 140 bin 111 seçmen için başkent Lefkoşa ile Gazimağusa'da kurulan sandıklarda 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, saat 22.00 itibarıyla sona erdi.

Güzelyurt kentinde de 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi 21 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

KKTC'deki oy pusulalarının diplomatik kuryelerle yarın uçakla Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.

Etiketler : YSK KKTC cumhurbaşkanı seçimi
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