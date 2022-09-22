VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Baltık ülkeleri, Rusya'dan kaçanlara sığınma hakkı tanımayacak
TOKİ için peşin ödemede yüzde 25 indirim müjdesi
KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rumla ilgili nihai karar 27 Eylül'de verilecek
4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapıldı
SAHA Expo'ya yoğun yabancı katılımı bekleniyor
Hırvatistan'ın nüfusu 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldı
Sözleşmeli Diyanet personeli adayları için tercih tarihi belli oldu
Macron boşluğa konuştu
Hileye geçit yok ceza 300 bin TL'ye çıkıyor!
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Rusya'dan Finlandiya'ya geçişler arttı
Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 6 trilyon 719 milyar lira oldu
Trabzonspor'da Eren, Larsen ve Trezeguet, tüm maçlarda forma giydi
Orta Asya jeopolitiği açısından Kırgızistan-Tacikistan sınır çatışmaları
İkinci yılında Abraham Anlaşmaları ve gelinen nokta
Türk müziğinin güneşi: Zeki Müren
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Zelenskiy'den Erdoğan'a 'esir takası' teşekkürü
Atina'yı endişelendirecek karar! Türkiye'nin 'Rafale' planı
Bakan Dönmez: Enerjide kojenerasyon için 3,5 milyar dolar yatırım öngörülüyor
Osmaniye'de fırtına ve sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve alt geçitleri su bastı
İslam düşmanlığı kurumsallaşıyor
Silahlı insansız deniz aracı Sancar, ilk kez vitrine çıktı
22 Eylül 2022 Perşembe 16:31:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 16:33:00

KKTC'de askeri bölgeyi fotoğraflamakla yargılanan Rumla ilgili nihai karar 27 Eylül'de verilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi fotoğraflamak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı A.S. ile ilgili nihai karar 27 Eylül'de açıklanacak.

Tutuklu A.S. hakkındaki davanın duruşması Lefkoşa'daki Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi'nde yapıldı.

Yargıç, sanık hakkındaki nihai kararın 27 Eylül'de açıklanmasına, A.S'nin bu süre zarfında 5 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Askeri yasak bölgeyi fotoğraflama suçunu kabul eden A.S, İskele Kaza Mahkemesi'nde de "2 telsizin gerekli mercilerden izin almadan kullanılması" suçlamasıyla yargılanmıştı. A.S, bu davadan 3 yıl boyunca sükunu koruyacağı şartıyla 30 bin liralık kefaletle serbest bırakılmıştı.

Mahkemenin önceki oturumunda, A.S'nin üzerinden içerisinde KKTC'deki bölgelerin de yer aldığı 9 harita, telsiz, fotoğraf makinesi ve diğer elektronik materyallerin çıktığı da belirtilmişti. Şahsa ait 75 klasörden oluşan 21 bin 775 verinin incelenmesinin sürdüğü kaydedilmişti.

TUTUKLAMA 30 AĞUSTOS'TA GERÇEKLEŞTİ

KKTC'de 26 Ağustos'ta bir otelde konaklayan A.S, daha sonra Kıbrıs Rum kesimine geçmişti.

Temizlik görevlisinin odasında bir telsiz bularak polise haber vermesiyle aranmaya başlayan A.S, 30 Ağustos'ta KKTC'ye yeniden giriş yaparken tutuklanmıştı.

A.S. ilk sorgusunda da askeri bölgelerin fotoğraflarını çektiğini itiraf etmişti.

Etiketler : kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti rum dava
Evlendiler

Evlendiler
‘Kırmızı Oda' Yunanistan'a uyarlandı

‘Kırmızı Oda' Yunanistan'a uyarlandı
Ateşteyim düeti

Ateşteyim düeti
90'lar gecesi

90'lar gecesi
Kendi spor arabasını yaptı

Kendi spor arabasını yaptı
Bahçeden sofraya

Bahçeden sofraya
Ustalara saygı

Ustalara saygı
60 Bin liralık yemek

60 Bin liralık yemek
SMA'lı aile belli oldu

SMA'lı aile belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes