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02 Kasım 2022 Çarşamba 16:17:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 16:17:00

KKTC, GKRY Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitriu'nun açıklamalarına tepki gösterdi

Kaynak: AA

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KKTC Dışişleri Bakanlığı, BM Barış Gücü'nün topraklarında görev yapmasına ilişkin teklif ile ilgili dün bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriu'ya tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) sunduğu, BM Barış Gücü'nün topraklarında görev yapmasına ilişkin teklif ile ilgili dün bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriu'ya tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC-BM ilişkilerinin sadece Kıbrıslı Rumları temsil eden Rum yönetimine yorum yapma hakkı vermeyeceği vurgulanarak "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü dün (1 Kasım 2022), BM Barış Gücü'nün KKTC topraklarında konuşlanması ve faaliyetlerine ilişkin KKTC'nin BM'ye sunduğu anlaşma taslağına ilişkin olarak, gerçeklerden kopuk bir açıklama yapmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BM Barış Gücü'nün KKTC'deki varlığı ve faaliyetleri için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu ve bunun gerek yazılı gerekse sözlü olarak kayda geçirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu çağrılarımıza ve ihtiyaca karşın BM bugüne kadar bu hususta herhangi bir adım atmaktan imtina etmiştir. Sayın Bakanımız, Eylül 2022'de New York'a yaptığı ziyaretleri sırasında, proaktif bir adım atarak BM Sekreteryasına yapıcı bir anlaşma taslağı sundukları ve bu taslağa ilişkin olarak BM'nin makul bir sürede görüşlerini beklediğini de belirtmişlerdir.

BM ve BM Barış Gücü ile ilişkilerimize her daim değer verdik, vermekteyiz. Ancak BM'nin bir ülkedeki faaliyetlerini o ülke ile yapacağı bir anlaşma çerçevesinde yürütebileceğinin de altının çizilmesi gerekmektedir. İki tarafın kabul edebileceği bir anlaşmaya varmak önceliğimizdir. Bir anlaşmaya varılamaması halinde KKTC haklarını saklı tutmaktadır."

GKRY Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu, dün ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile Kıbrıs Türk tarafı arasında kurumsal ilişki kurma talepleri kabul edilemez." demişti.

Etiketler : kktc gkry dışişleri bakanlığı
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