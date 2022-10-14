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14 Ekim 2022 Cuma 23:44:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 23:44:00

KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Bartın'daki maden kazasına ilişkin taziye mesajı

Kaynak: AA

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından Bartın'daki maden ocağı patlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Tatar, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bartın Amasra'da maden ocağındaki patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. En erken zamanda arama ekiplerinin kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını dilerim. Milletimize geçmiş olsun."

BARTIN'DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.

Olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastaneye kaldırılan 21 kişiden 14'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.
Etiketler : KKTC Ersin Tatar maden kazası
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