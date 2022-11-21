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21 Kasım 2022 Pazartesi 20:42:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 20:42:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Karkamış'taki terör saldırısı için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket-havanlar sebebiyle yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Karkamış'ta hain terör örgütünün sivilleri hedef alan menfur saldırısının, YPG/PKK'nın çaresizliğinin en büyük göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Terör örgütünün ve onu fonlayanların kirli senaryoları; asla başarıya ulaşamayacaktır. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

Öte yandan KKTC Başbakanı Ünal Üstel'de yazılı bir açıklama yaparak Türkiye'ye taziye ve dayanışma duygularını iletti.

Üstel açıklamasında Gaziantep'in Karkamış ilçesine yönelik terör saldırısını ve bu saldırıda hayatını kaybedenler olduğunu derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik hain terör örgütünün girişimlerini bir kez daha lanetlediğini bildirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Meydana gelen bu hain saldırı tüm Türk Milletini ve Kıbrıs Türk Halkı olarak bizleri de büyük bir hüzne boğmuştur. Bu yaşanan terör saldırılarının son bulmasını ümit ediyor, Anavatan Türkiye'nin acısını yürekten paylaşıyoruz."

Etiketler : Ersin Tatar KKTC türkiye
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