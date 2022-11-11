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11 Kasım 2022 Cuma 22:43:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 22:43:00

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür

Kaynak: AA

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üyelik sürecinde KKTC'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Tatar, telefonla aradığı Oktay'a, KKTC ve Kıbrıs Türklerine sağladığı destek, KKTC'nin tanınması konusunda sergilediği kararlı duruş ve çalışmalar dolayısıyla Kıbrıs Türkleri adına teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise Türkiye olarak, geçmişten bu yana KKTC'nin yanında yer aldıklarını ve bundan sonra da Kıbrıs Türklerini asla yalnız bırakmayacaklarını belirterek, Kıbrıs'ta egemen, eşit iki devlet temelinde çözüme, dolayısıyla KKTC'nin tanınmasına yönelik çaba göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

Etiketler : Ersin Tatar Oktay Türkiye
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